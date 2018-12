Bombeiros são levados a hospital após incêndio com gás tóxico em Santos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio registrado numa marcenaria localizada na região portuária de Santos, no litoral sul de São Paulo, gerou a emissão de gases tóxicos na madrugada desta segunda (8). Como era desconhecida a existência de produtos químicos no local e devido ao risco de intoxicação que eles podem causar, todos os profissionais que atuaram no combate ao fogo foram encaminhados ao hospital.

De acordo com o capitão Marcos Palumbo, 23 bombeiros, oito policiais militares e cinco guardas portuários seguiram para o Hospital de Clínicas de São Paulo para exames preventivos. Segundo ele, o grupamento decidiu trazer os profissionais para a capital paulista para evitar problemas no atendimento de hospitais da baixada santista, que também precisaram oferecer atendimento a cerca de 60 moradores.

Palumbo diz que por volta da 1h o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um caso de incêndio no armazém onde funcionava a marcenaria. Como as chamas atingiram grandes proporções, vinte viaturas foram deslocadas ao local. O fogo foi controlado ainda na madrugada, mas os profissionais perceberam que havia algo diferente devido a coloração e o odor da fumaça que saia do local.

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), que também foi acionada para acompanhar o caso, explica que se tratava de fosfina --uma fumaça tóxica gerada a partir da reação química da água em contato com fosfeto de alumínio. Durante a ocorrência em Santos a reação foi causada quando a água usada para apagar o incêndio atingiu o produto armazenado de forma irregular na marcenaria.

O produto estava em frascos e seria utilizado para a fumigação -eliminação de pragas em embarcações. Em nota, a companhia informou que técnicos avaliarão as eventuais concentrações de fosfina nas imediações do galpão, que possam afetar a saúde da população atingida pela fumaça. A Defesa Civil isolou o local e orientou a saída dos moradores mais próximos ao armazém.

O Hospital de Clínicas diz que recebeu, por volta das 11h30, 28 homens dos bombeiros com suspeita de intoxicação.

"Em razão do alto número de pacientes chegando simultaneamente, o HCFMUSP acionou seu plano de desastres, liberando uma ala inteira do pronto-socorro para receber os bombeiros", disse. De acordo com o hospital, não houve registro de casos graves e após um período de exames e observação médica eles foram liberados no período da tarde.

"Foi preciso encaminhar os bombeiros ao hospital por uma questão preventiva, pois o sulfeto de alumínio pode causar graves problemas respiratórios, sem apresentar sintomas antes. Esse material estava lá de forma irregular, então os profissionais foram surpreendidos e acabaram muito expostos", explicou Palumbo.

As causas do incêndio ainda serão apuradas, assim como a origem e destinação desses produtos químicos que estavam na marcenaria destruída pelo fogo.