Bombeiros suspendem buscas e devem retornar na manhã de domingo (27)

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Bombeiros suspenderam a operação de resgate e devem retomar às 5h de domingo (27). Chegaram reforços dos bombeiros e da Defesa Civil do Rio de Janeiro.

Segundo números divulgados pelas forças de segurança de Minas Gerais, até as 17h30 deste sábado (26) haviam sido encontrados 34 corpos, um deles identificado como o de Marcelle Porto Cangussu, médica da empresa.

De um total de 345 desaparecidos, 46 foram resgatados e encaminhados para unidades de saúde e outros 299 ainda não foram localizados. O número, no entanto, pode ser maior: na manhã deste sábado (26), a Vale divulgou uma lista com os nomes de mais de 400 funcionários com quem ainda não teve contato.

Uma barragem da mineradora Vale se rompeu na sexta-feira (25) em Brumadinho, cidade da Grande Belo Horizonte, liberando cerca de 13 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro no rio Paraopeba, que passa pela região.