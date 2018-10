Bondinho de Portugal fica em exposição por três dias em Curitiba. Saiba quando

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Portugal está cada vez mais no mapa dos brasileiros quando o assunto é turismo, e para reafirmar essa parceria de sucesso, o Turismo de Portugal traz a Curitiba o Roadshow “Portugal: país autêntico, genuíno e diversificado”, a bordo do Prazeres 28, tradicional elétrico lisboeta, para capacitação de agentes e visitação do público. A atração estará presente no Shopping Estação, localizado na Av. Sete de Setembro, 2775 - Rebouças, entre os dias 9 e 11 de outubro.

No primeiro dia, o bondinho estará reservado para agentes de viagem, mas ficará aberto para visitação gratuita do público nos demais dias. Conhecido em várias cidades do país e referência em Lisboa, o elétrico realizará um passeio virtual pelo país eleito como melhor destino do mundo.

Quem tomar assento irá embarcar em uma viagem histórico-cultural, mergulhando também na gastronomia e nos valores naturais de um país verdadeiramente autêntico e genuíno. Tudo isso na companhia do poeta Fernando Pessoa, que estará representado por uma estátua. Uma ótima oportunidade para os visitantes tirarem suas selfies e terem um “gostinho” de ficar ao lado do poeta, como em Lisboa.

Ao fim do treinamento dos profissionais do turismo, com as sessões de capacitação, os participantes receberão um certificado timbrado atestando a aptidão para comercializar pacotes do destino.

Nos dois últimos anos, o bondinho passou por dezenas de cidades de quatro regiões do Brasil, capacitando mais de 1800 agentes de viagem e sendo visitado por cerca de 20 mil pessoas. “O sucesso foi enorme, e isso nos levou a repetir essa ação, incluindo algumas novas cidades. Nosso objetivo maior é difundir Portugal em todo o território brasileiro”, diz Bernardo Cardoso, diretor do Turismo de Portugal no Brasil.

É a segunda vez que o bondinho desembarca em Curitiba, cidade pela qual também passou em 2016, sendo um sucesso de público na ocasião.

Momento único do turismo

Portugal vive um momento especial no turismo, setor que já é responsável por cerca de 10% do PIB português. No último ano, o país teve um crescimento de 8,9% no número de turistas. O Brasil foi o mercado que mais evoluiu: em 2017, 869 mil brasileiros estiveram em Portugal, um recorde histórico.

A diversidade de roteiros, a excelente infraestrutura e os ótimos indicadores de segurança (3º país mais pacífico do mundo, de acordo com o Global Peace Index), serviços, transportes, telecomunicações, entre outros, fazem de Portugal um case mundial do turismo, sendo coroado como o melhor destino do mundo em 2017 pelo World Travel Awards, principal premiação do setor. Durante todo o ano passado, foram mais de 2300 distinções internacionais.

Seja em Lisboa, no Porto, no Alentejo, no Algarve, no Centro ou nas ilhas (Madeira e Açores), Portugal tornou-se referência em diversos segmentos, incluindo surf, golf, bike, festivais de verão, lifestyle, enoturismo, LGBT, MICE, tecnologia e, claro, gastronomia.