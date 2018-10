Bondinho de Portugal ganha exposição em shopping 

Da Redação Bem Paraná

O Turismo de Portugal traz a Curitiba o Roadshow “Portugal: país autêntico, genuíno e diversificado”, a bordo do Prazeres 28, tradicional elétrico lisboeta, para capacitação de agentes e visitação do público. A atração estará presente no Shopping Estação, localizado na Av. Sete de Setembro, 2775 - Rebouças, entre os dias 9 e 11 de outubro.

No primeiro dia, o bondinho estará reservado para agentes de viagem, mas ficará aberto para visitação gratuita do público nos demais dias. Conhecido em várias cidades do país e referência em Lisboa, o elétrico realizará um passeio virtual pelo país eleito como melhor destino do mundo.