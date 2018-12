Boninho dá dicas sobre BBB 19 e Anitta pede 'casal que não esteja mais junto'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diretor do Big Brother Brasil, Boninho usou suas redes sociais para dar algumas dicas de como será a versão de 2019 do reality. No Twitter, ele comentou algumas decisões da produção nesta terça (11) e pediu sugestões do público -até Anitta, que já disse ser viciada em realities, deu sua opinião.

"Pensando num BBB só com ex... Quem vocês levariam?", publicou o produtor. "Boninho, põe um casal que não esteja mais junto!", respondeu a cantora. "Manu e Tirso, amo!", completou ela, relembrando o casal do BBB 2.

O reality, que estreia em janeiro, costuma ter 12 participantes. Em 2018, a edição contou com uma seleção prévia dos brothers, colocando uma família de quatro integrantes para concorrer a uma vaga. No final, dois participantes da família foram escolhidos e passaram a ser contabilizados como apenas um concorrente.

Segundo Boninho, alguns participantes que poderiam ser selecionados foram tirados da lista por comentarem a possível participação no reality. "Acabamos de ver alguns da nossa lista postando muitas dicas. Já cortamos 20! Boca fechada é atalho pro BBB 19", disse ele.

Para arrematar o assunto, Boninho escreveu sua última dica: "Quer viver numa casa de um artista excêntrico? É o BBB 19."

Outra novidade sobre o reality é a respeito das repórteres que ajudarão na cobertura da edição de 2019. Fernanda Keulla e Vivian Amori, escaladas para a edição de 2018, estarão no ar também em 2019.