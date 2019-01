Boo,o cachorro mais fofo do mundo, morre aos 12 anos

Boo, o cachorro da raça Lulu da Pomerânia conhecido como o "Cachorro mais fofo do mundo", morreu nesta última sexta-feira (18). Seus donos postaram a notícia nas redes sociais do animal. Ele que tinha 16 milhões de seguidores no Facebook. A morte de Boo pode estar ligada a morte de seu irmão, Buddy, em 2017.