Bope retira 145 quilos de maconha de circulação na capital

Redação Bem Paraná com assessoria

Policiais militares da subunidade do Batalhão de Operações Especiais (Bope), apreenderam 145 quilos de maconha e prenderam três homens envolvidos com o tráfico de drogas. A ocorrência foi na madrugada desta quarta (21), no Bairro Alto.



Os agentes passavam pela Linha Verde quando avistaram um Renault Sandero com dois ocupantes e realizaram a abordagem. Fizemos uma vistoria e encontramos aproximadamente 80 quilos de maconha, disse o comandante da equipe que participou da ação, o cabo Fernando de Campos.



Durante os procedimentos, os suspeitos teriam oferecido mais drogas aos policiais militares para negociar uma liberação e indicaram duas residências em Araucária que serviam como depósito do material ilícito. Na primeira casa foram encontrados 25 quilos de maconha e no segundo imóvel mais 40 quilos, além da abordagem de um suspeito que estava ali. Ao todo, foram 145 quilos de maconha retirados de circulação.



De acordo com o cabo Campos, a droga teria sido adquirida em Foz do Iguaçu para ser vendida na Capital. O motorista do veículo já tinha sido preso pelo BOPE recentemente e estava com uma tornozeleira eletrônica. Diante do flagrante todos foram levados, juntamente com as apreensões, à Central de Flagrantes para as devidas providências.