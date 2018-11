Botafogo bate o Corinthians no Rio e respira na luta contra o rebaixamento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo conseguiu enfim respirar na luta contra o rebaixamento no Brasileiro. Apoiado pelos torcedores que compareceram em bom número ao Engenhão, o time carioca derrotou o Corinthians por 1 a 0 na tarde deste domingo (4). Rodrigo Lindoso fez o gol do triunfo após a bola desviar no volante Ralf.

A partida, que marcou o reencontro entre o técnico Jair Ventura e o Botafogo, foi fraca tecnicamente e foi decidida ainda no primeiro tempo, após uma cobrança de escanteio e uma conclusão de cabeça. No fim, Gatito Fernandez, que voltou a atuar depois de seis meses, salvou o Botafogo em finalização do zagueiro Léo Santos na pequena área.

Com a vitória, o Botafogo passou a 38 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro e abriu quatro em relação ao América-MG, o primeiro time da zona de rebaixamento. Os botafoguenses agora ocupam a 13ª colocação, mas pode ainda perder posições para Bahia e Ceará, que ainda jogam na rodada. Se os times vencerem, também superam o Corinthians. O time de Jair Ventura soma 39 pontos e é o 11º lugar.

O Corinthians volta a campo no próximo sábado para enfrentar o São Paulo em Itaquera pela 33ª rodada. O clássico começará às 17h (de Brasília). Já o Botafogo mede forças com o Flamengo no mesmo dia, no Engenhão, às 19h.

JOGO

O duelo entre Botafogo e Corinthians começou concentrado no meio-campo, com muita marcação e pouco espaço para criar. O time da casa, com mais posse de bola, buscou os lados do campo para conseguir chegar mais perto da área. O Corinthians, por sua vez, apostou em um meio-campo mais robusto, com Ralf e Gabriel.

A primeira grande chance da partida surgiu após um erro do volante do Corinthians na meia-lua. Ao tentar sair jogando com a bola no chão, Gabriel perdeu a bola e viu Erik recuperar a posse, invadir a área e chutar em cima de Cássio. Henrique, em seguida, afastou o perigo. No rebote, Lindoso chutou de longe, nas mãos de Cássio.

Sem força ofensiva, o Corinthians só conseguiu assustar o Botafogo aos 24 minutos, depois de um lance de efeito de Danilo. Escalado na referência do ataque, o experiente jogador deixou Fagner livre para cruzar após dar um calcanhar. O cruzamento saiu forte e rasteiro. Gatito Fernandez saiu bem do gol e agarrou a bola antes da chegada de Romero.

Com muitas dificuldades para entrar na área corintiana por meio do toque de bola e jogadas bem tramadas, o Botafogo abriu o placar depois de um escanteio cobrado pela esquerda, Rodrigo Lindoso desviou e viu a bola tocar em Ralf antes de entrar. Cássio chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol do Botafogo.

JAIR VENTURA

Quase um ano depois de deixar o Botafogo, Jair reencontrou pela primeira vez o clube em que trabalhou por muitos anos. Por isso, antes de a bola rolar, muitos jogadores da equipe carioca foram até o banco de reservas do Corinthians para cumprimentar o treinador.

BOTAFOGO

Gatito; Marcinho, Carli, Igor Rabello e Gilson; Jean (Matheus Fernandes), Lindoso, Renatinho (Pimpão) e Leo Valencia; Erik e Brenner (Aguirre).

T.: Zé Ricardo

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Gabriel (Roger); Romero (Clayson), Araos e Pedrinho; Danilo (Mateus Vital).

T.: Jair Ventura

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Alessandro Rocha de Matos (BA) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

Público/Renda: 19.132 pagantes, 21.463 (total)/R$ 195.995,00

Cartões amarelos: Leo Valencia (Botafogo); Henrique e Léo Santos (Corinthians)

Gol: Lindoso (BOT), aos 28 minutos do primeiro tempo.