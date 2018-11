Botafogo bate o Fla e deixa rival ainda mais longe da luta pelo título

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em clássico marcado por muita luta, o Botafogo soube aproveitar as chances criadas e venceu o rival Flamengo por 2 a 1, neste domingo (10), com gols de Erik e Leo Valencia -Vitinho descontou para o Fla.

Com o resultado no Nilton Santos, o Alvinegro chegou a 41 pontos e pulou para a 10 posição. Já o Flamengo permaneceu estacionado e viu as possibilidades de título no Brasileiro praticamente irem por água abaixo. A cinco pontos do líder Palmeiras, o Rubro-negro aguarda o desfecho da rodada, já que os paulistas encaram o Atlético-MG no domingo.

Na próxima rodada, o Bota visita a Chapecoense na quinta-feira, às 17h, na Arena Condá. No mesmo dia e horário, o Fla recebe o Santos no Maracanã.

Os primeiros 45 minutos do clássico foram marcados por muita tensão, erros de ambas as partes e pouco bom futebol.

Com os sistema defensivos se sobrepondo aos ataques, o Botafogo chegou ao gol após Valencia encontrar Erik em uma brecha deixada pela dupla de zagueiros do Fla. Na frente de César, o atacante tocou e saiu para comemorar.

Muito abaixo de suas últimas atuações, o Fla não criou absolutamente nada em 45 minutos de bola rolando, e viu o prejuízo aumentar aos 28 minutos, quando Leo Valencia bateu falta na lateral do gramado e venceu César, que falhou na jogada.

Confortável na partida, o Bota deixou o Fla tomar a iniciativa, mas os primeiros 45 minutos do rubro-negro foram sem inspiração e agressividade alguma. Não fosse um chute sem perigo de Pará, Gatito Fernandéz sequer teria encostado na bola.

No prejuízo no placar, o Fla fez em três minutos o que não fez durante toda a primeira metade da etapa inicial. Pouco depois de a bola rolar, Paquetá acertou bom chute e fez Gatito trabalhar. Aos 3, Pará cruzou bola açucarada e Vitinho, de cabeça, diminuiu.

TORCIDAS

Antes de a bola rolar, a Polícia Militar teve trabalho para conter os vândalos das duas torcidas. Um torcedor do Fla morreu após ser baleado e mais de 60 foram detidos por tumultos.

BOTAFOGO

Gatito; Marcinho, Carli, Rabello e Gilson (Moisés); Matheus Fernandes, Lindoso, Leo Valencia (Renatinho) e Luiz Fernando (Rodrigo Pimpão); Erik e Brenner

T.: Zé Ricardo

FLAMENGO

César; Pará (Rodinei), Réver, Léo Duarte e Renê; Cuéllar (Diego), Willian Arão, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro (Marlos Moreno) e Vitinho; Uribe

T.: Dorival Júnior

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Auxiliares: Kleber Lucio Gil e Neuza Inês Back (SC)

Público/Renda: 16.882 pagantes e 19.267 presentes/R$ 169.885.

Cartões amarelos: Gilson, Lindoso, Carli, Gatito (BOT); Cuéllar, Renê, Paquetá, Réver, Willian Arão (FLA)

Gols: Erik (BOT), aos 18 minutos do primeiro tempo; Leo Valencia (BOT), aos 28 minutos do segundo tempo; Vitinho (FLA), aos 3 minutos do segundo tempo