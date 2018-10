Botafogo busca virada contra o Bahia na Sul-Americana

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo enfrenta o Bahia nesta quarta-feira (3), às 21h45, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Em bom momento na temporada, o time carioca precisa vencer por dois gols de diferença para dicar entre os oito melhores do torneio.

Na partida de ida, o Botafogo foi derrotado por 2 a 1. Como fez um gol como visitante, pode até avançar com um placar de 1 a 0 a seu favor. Nesse jogo, o time dirigido por Zé Ricardo teve boa atuação e poderia ter saído da Fonte Nova com um resultado melhor. Mas as oportunidades desperdiçadas fizeram falta no fim.

O Botafogo chega em boa fase para o duelo decisivo. Os cariocas vêm de empate com o São Paulo, no Engenhão, e triunfos sobre Vitória e América-MG, todos pelo Campeonato Brasileiro.

Mas para seguir nesse embalo, o Botafogo terá uma missão complicada. O atacante Erik, um dos responsáveis pela retomada do time na temporada, será desfalque por já ter defendido o Atlético-MG na competição. Rodrigo Pimpão deve ganhar lugar na equipe. No gol, Saulo segue como titular, pois Gatito Fernández não está 100% recuperado.

“Queremos manter a regularidade. Nossa situação no Brasileiro é complicada, mas temos a possibilidade real de chegar a uma conquista na Sul-Americana”, afirmou Zé Ricardo, que ressaltou o poderio do adversário.

“O Bahia é muito forte, na minha opinião poderia estar melhor colocada no Brasileiro porque tem feito jogos iguais com todas as equipes”, complementou o treinador botafoguense. O Bahia está em 15º lugar, apenas um ponto à frente do Vitória, que é o primeiro time da zona de rebaixamento.

Para o confronto, o problema está na lateral esquerda, pois Léo está suspenso. Com isso, o volante Elton deve ser improvisado no setor, e Flávio será mantido na proteção à defesa ao lado de Gregore.

BOTAFOGO

Saulo; Marcinho, Joel Carli, Igor Rabello, Moisés; Jean, Rodrigo Lindoso, Bocheca, Leo Valencia; Luiz Fernando, Kieza. T.: Zé Ricardo

BAHIA

Douglas; Nino Paraíba, Douglas Grolli, Lucas Fonseca, Elton; Nilton, Gregore, Zé Rafael, Ramires; Elber, Gilberto. T.: Enderson Moreira

Estádio: Engenhão, no Rio

Horário: 21h45 desta quarta

Juiz: Germán Delfino (ARG)