Botafogo e Vitória fazem confronto direto contra zona da degola

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Botafogo e Vitória se enfrentam neste domingo, às 18h, no Barradão, em Salvador, com o mesmo objetivo. Ambos os times lutam para se distanciar da zona de rebaixamento.

Com o crescimento das equipes que estão na parte de baixo da tabela, Botafogo e Vitória, ambos com 29 pontos, voltaram a ficar ameaçados. O primeiro time da zona de rebaixamento é o Ceará, 17º colocado, com 27.

O Botafogo vem de um triunfo sobre o América-MG, no Engenhão, mas antes disso a equipe dirigida por Zé Ricardo ficou três partidas sem ganhar. O Vitória, por sua vez, perdeu para o Ceará na rodada passada, o que lhe tirou de um embalo de 10 pontos conquistados em 12 disputados.

O Botafogo já está em Salvador desde quarta-feira, pois enfrentou o Bahia, na quinta, pela Copa Sul-Americana. O time carioca preservou alguns de seus titulares, mas agora poderá contar com sua força máxima.

Sendo assim, o goleiro Saulo, os laterais Marcinho e Moisés, o zagueiro Joel Carli e os atacantes Kieza e Erik estão de novo à disposição de Zé Ricardo.

Pelo Vitória, o time precisará de alguns remendos do técnico Paulo César Carpegiani, pois o lateral direito Jeferson e o volante Rodrigo Andrade estão suspensos. No ataque, Erick sentiu uma lesão e pode ser substituído por Lucas Fernandes.

VITÓRIA

Ronaldo; Lucas (Yago), Aderllan, Ramon, Fabiano; Fillipe Soutto, Léo Gomes, Meli, Neilton; Erick (Lucas Fernandes), Léo Ceará. T.: Paulo César Carpegiani

BOTAFOGO

Saulo; Marcinho, Joel Carli, Rabello, Moisés; Rodrigo Lindoso, Jean, Leo Valencia; Rodrigo Pimpão, Kieza, Erik. T.: Zé Ricardo

EStádio: Barradão, em Salvador (BA)

Horário: 18h deste domingo

Juiz: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)