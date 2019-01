Botafogo empata com Bangu e amplia desconfiança antes de encarar Flamengo

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo teve péssima atuação e não saiu do 0 a 0 com o Bangu nesta quarta-feira (23), no Nilton Santos, pela segunda rodada da Taça Guanabara. Após estrear com derrota, o Alvinegro não conseguiu vencer em casa e ampliou o clima de desconfiança da torcida com o time.

Na próxima rodada o time encara o Flamengo, novamente em casa.

Para piorar, o Botafogo ainda terá o desfalque de Gilson, expulso no fim do segundo tempo. Por outro lado, o técnico Zé Ricardo terá ps retornos de atletas que foram poupados contra o Bangu.

O Bangu iniciou o jogo buscando o ataque, mas mostrava pouca qualidade com as bolas nos pés. Curiosamente, no entanto, foi de um erro técnico que o time quase abriu o placar. Kelvin cruzou para a área, mas pegou mal na bola que tomou rumo do gol de Gatito. O goleiro foi vencido e viu o travessão evitar o primeiro gol.

Após 20 minutos de bola rolando, o técnico Zé Ricardo mostrava não gostar do que via. Sorte que ele teve a parada técnica para dar uma bronca e passar novas orientações. O comandante pediu que o time tivesse melhor desempenho ofensivo, com mais objetividade.

A bronca de Zé Ricardo deu resultado. Logo após a parada, o Botafogo teve a melhor chance do jogo. Erik deu passe espetacular para Luiz Fernando, que ficou livre para abrir o placar. O camisa 10, no entanto, chutou em cima de Jefferson, que fez grande defesa e evitou o primeiro do Alvinegro.

O Bangu voltou a assustar 31min. Em rápido contra-ataque, Marcos Jr recebeu dentro da área e só rolou para Pingo, de passagem. O apoiador chegou chutando firme no canto direito de Gatito que usou o pé para fazer defesa e manter o zero no placar. O mesmo aconteceu na volta do intervalo. Anderson Lessa chutou firme para nova defesa do paraguaio.

O segundo tempo foi de qualidade inferior ao que ocorreu no primeiro. Apesar da empolgação com a entrada de Zé Gatinha, o Botafogo não conseguiu se impor diante do Bangu. No fim, ainda viu Gilson ser expulso e deixar a situação ainda mais complicada.

BOTAFOGO

Gatito Fernández; Marcinho, Gabriel, Marcelo, Gilson; Wenderson (Leandro Carvalho), Alex Santana (Bochecha), Luiz Fernando; Erik, Rodrigo Pimpão (Alessandro), Aguirre. T.: Zé Ricardo

BANGU

Jefferson; Kelvin, Michel, Anderson, Dieyson; Josiel, Serginho (Felipe Adão), Marcos Jr, Robinho (Jairinho), Pingo (Yaya); Anderson Lessa. T.: Alfredo Sampaio

Estádio: Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

Juiz: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Cartões amarelo: Marcelo (Botafogo)

Cartão vermelho: Gilson (Botafogo)