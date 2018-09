Botafogo precisa vencer o América-MG para se distanciar da Série B

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo entra no Engenhão neste domingo (16), às 11h, precisando vencer o América-MG para se distanciar da zona de rebaixamento do Brasileiro. O rendimento do time carioca despencou no campeonato após o fim da Copa.

Antes do Mundial da Rússia, ocupava a nona colocação, com 17 pontos (cinco acima da zona de rebaixamento) e tinha 47,2% de aproveitamento. Hoje são 26 pontos somados (aproveitamento de 36,1%), apenas dois acima da degola.

A queda do sistema ofensivo chama atenção. Antes da Copa, a média era de 1,25 gol por partida (40 em 32 jogos). Depois, caiu para oito em 14 confrontos (0,57).

O time passou a sofrer mais atrás também. A média era de 1,15 gol sofrido por duelo (37 em 32). Aumentou para 1,5 (21 em 14).

“Tranquilidade é algo que estamos procurando, mas, com bastante atitude, buscamos sair dessa situação”, disse nesta sexta (14) o técnico Zé Ricardo. Sobre o fraco poderio ofensivo: “Detectamos alguns problemas, mas tentamos solucioná-los com vídeos, conversa. Ninguém pode fugir de suas responsabilidades. Tenho muita fé. Fizemos uma boa semana e vamos em busca de um bom resultado”.

O Botafogo tem o time titular praticamente definido. Devem retornar o zagueiro Carli e o volante Jean, após suspensões, e o meia chileno Valencia.

Já a equipe de Minas que irá a campo neste domingo de manhã deve ter mudanças em relação ao jogo contra o Ceará, na última rodada.

O meia Gerson Magrão, que não atuou na partida do domingo passado (9), segue se recuperando de um edema na coxa esquerda e não viajou com a delegação.

O goleiro João Ricardo, que também não enfrentou o time de Fortaleza, se recuperou de desconforto muscular e está de volta ao time.

Após cumprir suspensão pelo terceiro amarelo, Matheus Ferraz retorna à zaga ao lado de Messias.

As principais mudanças no time estão no meio de campo e no ataque: o volante Juninho e o meia Matheusinho nas vagas do lesionado Giovanni e do atacante Rafael Moura, por opção técnica.

Caso vença o Botafogo, o América vai para 33 pontos e pode até assumir a oitava posição da tabela, dependo dos resultados dos rivais diretos.

BOTAFOGO

Saulo; Luis Ricardo, Carli, Igor Rabello e Moisés; Jean, Rodrigo Lindoso e Valencia; Erik, Kieza e Luiz Fernando. T.: Zé Ricardo

AMÉRICA-MG

João Ricardo; Norberto, Matheus Ferraz, Messias e Carlinhos; Leandro Donizete, David, Juninho, Wesley e Matheusinho. T.: Adilson Batista

Estádio: Engenhão, no Rio

Horário: 11h deste domingo

Juiz: Rodrigo Batista Raposo (DF)