Botafogo vence em Chapecó, se distancia do rebaixamento e afunda rival de SC

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Chapecoense precisava de uma vitória para deixar a zona de rebaixamento. O Botafogo, no entanto, venceu por 1 a 0 e afundou o adversário na zona de rebaixamento. Luiz Fernando marcou o gol. O resultado é péssimo para os catarinenses, mas ajudou os times desesperados que sofrem com o equilíbrio na parte de baixo da tabela.

Com o resultado, o Botafogo chega aos 44 pontos e pula para a 11ª posição do Campeonato Brasileiro. O time do Rio agora recebe o Internacional, domingo, no Engenhão.

A Chapecoense, por sua vez, se mantém com 37 pontos, mas permanece na 17ª colocação e na zona de rebaixamento. Os catarinenses voltam a campo no domingo, quando visita o Grêmio, em Porto Alegre.

O Botafogo fez uma partida consciente. Sem se expor, o time esperava uma bobeada do adversário para atacar. E a chance veio aos 27min com contra-ataque puxado por Rodrigo Pimpão. Ele tocou para Leo Valência, que deu assistência para Luiz Fernando fazer o placar: 1 a 0.

CHAPECOENSE

Jandrei; Eduardo, Douglas, Fabrício Bruno e Bruno Pacheco (Alan Ruschel); Amaral, Elicarlos e Canteros (Diego Torres); Wellington Paulista, Doffo (Bruno Silva) e Leandro Pereira. Técnico: Claudinei Oliveira

BOTAFOGO

Gatito; Marcinho, Carli, Igor Rabello e Moisés; Dudu Cearense (Marcelo Benevenuto), Matheus Fernandes e Leo Valencia (Renatinho); Erik (Rodrigo Pimpão), Luiz Fernando e Brenner. Técnico: Zé Ricardo

Gol: Luiz Fernando (B), aos 27min do 2º tempo

Cartões amarelos: Amaral (C); Luiz Fernando e Matheus Fernandes (B)

Estádio: arena Condá, em Chapecó (SC)

Juiz: Luiz Flávio de Oliveira (SP)