Botafogo vence Paraná na despedida de Jefferson

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Teve bom público, teve homenagem, teve emoção e também teve vitória. Na despedida de Jefferson, o Botafogo venceu o Paraná por 2 a 1 nesta segunda-feira, no Engenhão. Erik foi o grande destaque ao marcar os dois gols –Alex Santana descontou para os visitantes. A partida foi também a última da equipe no Rio de Janeiro na atual temporada.

Isso porque o Alvinegro volta a campo no próximo domingo, quando visitará o Atlético-MG, no Independência. O Botafogo soma 51 pontos e ocupa a nona posição do Campeonato Brasileiro.

Já o rebaixado Paraná permanece com 22 pontos na lanterna da competição. O Tricolor encerra sua participação no domingo contra o Internacional, no Durival de Britto.

Como esperado, Jefferson foi bastante comemorado mesmo com a bola rolando. A cada defesa ou até mesmo domínio em bola recuada, o goleiro era ovacionado pelos torcedores no Nilton Santos. O clima era de festa, não de uma partida do Campeonato Brasileiro.

Se o clima já era de festa ficou ainda mais leve após o Botafogo abrir o placar. Moisés fez grande jogada pela esquerda e cruzou na medida para Erik subir mais que a zaga do Paraná e abrir o placar de cabeça. Na comemoração, o atacante correu todo o campo para comemorar com o dono da festa e deu um forte abraço em Jefferson.

Após fazer o gol, o Botafogo demonstrou certa preguiça em campo. Tanto que a torcida reagiu com irritação em determinados momentos. O Paraná, por sua vez, aproveitou para impor seu ritmo e criar uma boa oportunidade. Pelo lado direito, Alex Santana invadiu a área e tentou encontrar um companheiro, mas viu Marcinho fazer o corte providencial.

O Botafogo em marcha lenta tentava chegar ao segundo gol. Em jogada de contra-ataque, Erik encontrou Leo Valência dentro da área, mas o chileno não executou a jogada da melhor maneira e parou nas mãos de Richard.

Melhor em campo no segundo tempo, o Paraná chegava em poucas oportunidades. Mas conseguiu a igualdade. Aos 18min, Alex Santana dominou na entrada da área e se livrou da marcação. De canhota mandou um balaço no ângulo de Jefferson que nada pôde fazer. Água no chope do goleiro alvinegro.

Aos 22min do segundo tempo, mais um momento emocionante no Nilton Santos. Depois de oito meses, João Paulo se mostrou totalmente recuperado de uma fratura na perna direita e voltou aos gramados.

Erik, então, decidiu o confronto. O atacante mostrou oportunismo para fazer o segundo jogo e dar a vitória ao Botafogo. Após período em baixa, atacante vive grande momento no Alvinegro.

BOTAFOGO

Jefferson; Marcinho, Marcelo Benevenuto, Igor Rabello, Moisés; Gustavo Bochecha (João Paulo), Rodrigo Lindoso, Leo Valencia (Marcos Vinícius); Erik, Luiz Fernando (Rodrigo Pimpão), Brenner. T.: Zé Ricardo

PARANÁ

Richard; Wesley Dias, Jesiel, Charles, Igor; Leandro Vilela, Jhonny Lucas, Alex Santana; Juninho, Keslley, Andrey. T.: Dado Cavalcanti

Estádio: Engenhão, no Rio de Janeiro

Juiz: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelo: Alex Santana e Leandro Vilela (Paraná); Leo Valência (Botafogo)

Gols: Erik, aos 6min do primeiro tempo e aos 29min do segundo tempo (Botafogo); Alex Santana, aos 18min do segundo tempo (Paraná)