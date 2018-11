Bote do artista chinês Ai Weiwei flutua no lago do Ibirapuera nesta sexta

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem visita o parque Ibirapuera nesta sexta (12) se depara com uma surpresa. Um bote inflável de 16 metros de comprimento, com uma tripulação de bonecos gigantes, passeia tranquilamente pelo lago às margens da avenida Pedro Álvares Cabral.

Trata-se da instalação "Law of the Journey" (em português, lei da jornada), do artista chinês Ai Weiwei, uma representação dos refugiados que se lançam às águas do Mediterrâneo em direção à Europa.

A obra, que fica no lago apenas nesta sexta-feira (12), estará na mostra "Raiz", a ser inaugurada no sábado (20), na Oca.

"Raiz" será a maior exposição sobre Weiwei já realizada no mundo, ocupando os quatro andares do espaço expositivo projetado por Niemeyer. Reúne trabalhos icônicos da carreira do escultor, fotógrafo, cineasta e dissidente chinês, mais uma série de obras inéditas, produzidas no Brasil por artesãos locais.