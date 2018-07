Boticário reabre a loja número 1000 e distribui flores no Calçadão

Redação Bem Paraná com assessoria

Poucas pessoas sabem atualmente, mas a loja do Boticário da Rua XV de Novembro tem um motivo a mais para ser icônica – além de estar no mais tradicional endereço de Curitiba, ela foi a milésima loja inaugurada pela rede O Boticário, nos anos 90. Nesta quinta-feira, 12, ela ganha mais um atributo – um novo modelo arquitetônico, totalmente renovado e modernizado. E quem for conferir de perto pode receber uma das 1.000 flores que serão distribuídas pela marca para celebrar a novidade.

Inspirada na botica que deu origem ao Boticário, no início dos anos 1970, também no centro de Curitiba, a nova loja valoriza a experiência de compra e reafirma a aposta da empresa em seu principal canal de vendas.

O novo modelo abre mais espaço para exposição e experimentação dos mais de 800 produtos do seu portfólio. Também investe na agilidade do atendimento, com meios de pagamento móvel, sem caixa fixo. Além disso, usa técnicas de construção sustentáveis, como o uso de vidros na decoração confeccionados a partir da reciclagem de frascos de perfume.

Essa é a primeira loja de rua com esse modelo, já em operação nos shoppings Mueller e ParkShopping Barigui, em Curitiba, além de Salvador, Fortaleza e Rio de Janeiro.

A proposta da marca é que seu principal canal de vendas também conte para o consumidor as histórias mais emblemáticas do Boticário e revele a alquimia por trás do desenvolvimento dos seus produtos. “O Boticário tem a inovação no seu DNA. Somos especialistas em fazer as coisas de um jeito diferente, inovar em processos e produtos. Além de um ponto de vendas e de contato com o consumidor, queremos que nossas lojas revelem a alma do Boticário. Que elas expressem a essência característica da marca – a relação emocional com o consumidor e suas histórias. Para que cada um que passar por ela possa sair muito melhor do que quando entrou”, explica o vice-presidente de Franquias do Boticário, André Farber.

A distribuição de flores na Rua XV de Novembro será feita na quinta e na sexta-feiras (12 e 13). Durante esses dias, os clientes ainda poderão personalizar ecobags da marca, à venda com exclusividade neste modelo de loja.

Serviço:

Reabertura Loja 1.000 do Boticário

Rua XV de Novembro, 388, Centro de Curitiba

Dia 12 de julho, a partir das 17h30

Distribuição de mil flores e personalização de ecobags dias 12 e 13 de julho