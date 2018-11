Bottas comanda dobradinha da Mercedes no 2º treino livre do GP do Brasil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Mercedes foi a melhor equipe da segunda sessão de treinos livres para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos. Nesta sexta-feira (9), a escuderia alemã conquistou as duas primeiras posições da atividade, com Valtteri Bottas em primeiro e Lewis Hamilton em segundo.

Bottas fez a marca de 1min08s846, contra 1min08s849 de Hamilton. A Ferrari colocou Sebatian Vettel na terceira posição ao marcar 1min08s919. Daniel Ricciardo (1min09s164) foi o quarto, à frente de Max Verstappen (1min09s339), seu companheiro de Red Bull –o holandês havia sido o mais rápido do primeiro treino livre.

Kimi Raikkonen, da Ferrari, teve como melhor tempo 1min09s412 e completou as seis primeiras posições. Romain Grosjean (Haas), Charles Leclerc (Sauber), Kevin Magnussen (Haas) e Esteban Ocon (Force India) fecharam as dez primeiras colocações.

A segunda sessão do dia começou com um susto: logo nos primeiros minutos, Nico Hulkenberg escapou na curva da Junção e bateu no guard-rail, provocando uma bandeira vermelha que paralisou o treino. O alemão, entretanto, saiu normalmente do carro.

Com a atividade restabelecida, Hamilton marcou 1min09s245 a pouco mais de 60 minutos do fim e se isolou no primeiro lugar. Só que Vettel, a 57 minutos do fim do treino, marcou 1min08s919 e tomou a liderança.

A Mercedes, mais tarde, retomou a dianteira: Valtteri Bottas chegou ao primeiro lugar com 1min08s846, contra 1min08s849 de Lewis Hamilton. E a dupla se manteve no topo até o fim, sem sofrer ameaças.

A poucos minutos do encerramento do treino, Carlos Sainz (Renault) e Romain Grosjean (Haas) dividiram a curva no S do Senna. No entanto, por fora, o francês tirou o pé e evitou um toque entre eles.

Os pilotos voltam agora à pista neste sábado –o terceiro treino livre está marcado para as 12h (horário de Brasília), enquanto o treino de classificação acontece às 15h. A corrida acontece no domingo, com largada marcada para as 15h10 (de Brasília).