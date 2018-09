Bottas é pole no GP da Rússia, e Hamilton larga em segundo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem surpreender no treino classificatório do Grande Prêmio da Rússia, em Sochi, a Ferrari viu a Mercedes disputar quase entre si os melhores tempos e posições do grid de largada neste sábado. Na competição interna quem levou a melhor foi o finlandês Valtteri Bottas, que larga na pole position. Ele venceu esta etapa no ano passado e foi apontado pelo próprio companheiro de equipe como um piloto mais apropriado para a pista, que é mercada pelas longas retas.

É a segunda vez que Bottas larga na frente de Hamilton em 2018 -a outra foi na Áustria. É a 16ª etapa da temporada 2018 da F-1. Vettel larga em terceiro.

Lewis Hamilton vinha dominando todas as etapas do GP da Rússia. Ele já havia liderado os treinos livres de sexta-feira e também a terceira sessão, neste sábado, com o estabelecimento de um novo recorde do autódromo, com 1min33s067. Curiosamente, ele não vence na Rússia desde 2015. No Q3, ele abortou a volta depois de errar no segundo setor.

O grid já começou com uma série de punições, casos de Max Verstappen e Daniel Ricciardo, da Red Bull, Fernando Alonso, da McLaren, além de Pierre Gasly e Brendon Hartley, da Toro Rosso, em razão de trocas de peças.

Independentemente do tempo anotado no último treino, todos largarão nas últimas posições. Na pista, Hartley e Alonso já foram eliminados no Q1, além de Sergey Sirotkin e Lance Stroll, da Williams, e Stoffel Vandoorne, da McLaren.

Para o Q2, as três equipes punidas nem sequer saíram dos boxes para economizar pneus. Foram desclassificados, sem contar a dupla da Red Bull e Gasly, Carlos Sainz e Nico Hulkenberg, da Renault.

A largada do GP da Rússia será às 8h10 deste domingo (30).

Veja o grid de largada com os 10 primeiros colocados:

1 - Valtteri Bottas (FIN) - Mercedes

2 - Lewis Hamilton (GBR) - Mercedes

3 - Sebastian Vettel (ALE) - Ferrari

4 - Kimi Raikkonen (FIN) - Ferrari

5 - Kevin Magnussen (DIN) - Haas

6 - Esteban Ocon (FRA) - Force India

7 - Charles Leclerc (MON) - Sauber

8 - Sergio Perez (MEX) - Force India

9 - Romain Grosjean (FRA) - Haas

10 - Marcus Ericsson (SUE) - Sauber