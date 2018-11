Bottas inicia treinos livres do GP de Abu Dhabi na frente

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, foi o piloto mais rápido nos treinos livres desta sexta-feira (23) do Grande Prêmio de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, o último da atual temporada de Fórmula 1.

Ainda sem vencer neste ano, Bottas liderou a segunda atividade com 1m37s236, a 0s044 do holandês Max Verstappen (1m37s280), da Red Bull, que havia anotado o melhor tempo na primeira sessão no circuito de Yas Marina, com 1min38s491.

Daniel Ricciardo (1m37s428), da Red Bull, o pentacampeão Lewis Hamilton (1m37s443), da Mercedes, e a dupla da Ferrari, Kimi Raikkonen (1m37s461) e Sebastian Vettel (1m37s569), fecharam o top 5 do segundo treino livre.

A primeira atividade teve entre os cinco primeiros, além de Verstappen, Ricciardo (1m38s945), Bottas (1m39s452), Hamilton (1m39s543) e Esteban Ocon (1m40s102), este último da Forde India.

O terceiro treino livre nos EAU terá início às 8h deste sábado (24). O classificatório ocorre logo depois, a partir das 11h. No domingo (25), a prova terá largada dada às 11h10. Todos os horários são referentes ao fuso de Brasília.