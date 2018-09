Boulos critica Haddad e Ciro e promete 'chutar o balde' em reta final de campanha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não é porque progressistas precisam se unir "contra o atraso" —e "vamos dar nome aos bois", ele se chama Jair Bolsonaro (PSL)— que Guilherme Boulos (PSOL) vai poupar os dois candidatos à esquerda mais bem posicionados nestas eleições.

Boulos fustigou as alianças fechadas por Fernando Haddad (PT) e Ciro Gomes (PDT) antes de ser sabatinado por estudantes de humanas da USP, nesta terça-feira (25).

"Estamos questionando o Haddad pelas suas alianças com o MDB, com o Eunício [Oliveira], o Renan [Calheiros], há muito tempo, e, antes do Haddad, questionamos o PT por estas alianças durante os 13 anos de seu governo. Para nós, não se vai combater o golpe, não se vai evitar os retrocessos, andando de mãos dadas com os responsáveis por estes retrocessos", disse à reportagem.

Já o pedetista foi criticado pela proximidade com o agronegócio, que se materializou com a escolha de sua vice, segundo Boulos.

"A maior diferença que eu tenho com o Ciro está simbolizada pelas nossas chapas. O Ciro compõe chapa com a Katia Abreu, ruralista, do agronegócio, que recebeu das mãos da Sonia Guajajara o prêmio Motoserra de Ouro." Guajajara, a vice de Boulos, é a primeira indígena numa campanha presidencial, como o titular gosta de frisar.

Boulos tem 1% no Ibope, muito atrás de Ciro (11%) e Haddad (22%). Mas o líder do MTST é considerado uma liderança influente na esquerda, e seu partido tem ampla simpatia em franjas progressistas sobretudo do Sudeste.

Na reta final da campanha, Boulos investe no discurso de que "o primeiro turno é o momento de votar no que você acredita, momento de fazer com que essas convicções saiam mais fortes do processo eleitoral". Depois, afirmou, "vai estar todo mundo junto contra o atraso", que para ele se chama Bolsonaro.

No debate com alunos, ele prometeu aproveitar que a eleição está chegando ao fim e "chutar o balde" e "dizer algumas verdades" no debate promovido pela Folha de S.Paulo, UOL e SBT nesta quarta (26).