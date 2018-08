Boulos, do PSOL defende indulto a líder petista

O candidato à Presidência pelo PSOL, Guilherme Boulos, defendeu ontem em entrevista à Record TV, a prisão do presidente Michel Temer e a concessão de indulto ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a outros "presos com condenação injusta". "Indulto é algo previsto na Constituição para corrigir erros da Justiça. O caso de Lula é uma condenação injusta, como também o caso do Rafael Braga, que foi preso com pinho sol na mochila", afirmou Boulos, na entrevista. "Não só isso, ajudaria a colocar na cadeia quem não está, e o Michel Temer é um deles."

Na entrevista, que faz parte de uma série de sabatinas com candidatos, Boulos disse que quer governar "também" com plebiscitos. Para ele, a realização de consultas populares é uma saída para conquistar o apoio da população, que ajudaria a pressionar o Congresso. Ele afirmou ainda acreditar na renovação do Parlamento nas eleições deste ano. "O povo vai saber renovar", argumentou.