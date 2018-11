Boulos e Bolsonaro trocam farpas após líder do MTST dizer que casa do presidenciável não é 'muito produtiva'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) e o candidato derrotado no primeiro turno Guilherme Boulos (PSOL) trocaram farpas pelas redes sociais por causa de uma declaração do líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) em que ele disse que seu grupo "ocupa terrenos improdutivos e a casa do Bolsonaro não parece muito produtiva".

A frase foi dita em um ato público, na quarta-feira (10) e o público reagiu gritando "Bolsonaro, presta atenção, a sua casa vai virar ocupação".

O candidato do PSL publicou uma resposta neste domingo (14). "Esta ameaça vai ser transmitida pela mídia ou só quando eu responder como defenderei minha família e propriedade, tentando me imputar novamente como o maior vilão do universo?", disse numa conta numa rede social.

Bolsonaro gravou um vídeo ao lado da esposa, Michelle, em que diz que Boulos o ameaçou naquele comício e então fez uma defesa da posse da arma e de fogo "para o cidadão de bem" e o excludente de ilicitude para quem matar um invasor de propriedade. Bolsonaro também já disse anteriormente que, na Presidência, irá classificar movimentos como o MTST como grupos terroristas.

Boulos também postou um vídeo rebatendo o candidato do PSL, dizendo que o MTST "nunca ocupou a casa de ninguém". Ele disse que "quem viu o vídeo e junta lé com cré percebe que foi uma ironia".

"O MTST ocupa terrenos e prédios - nunca ocupou a casa de ninguém -que estão abandonados há muito tempo, em situação de abandono e ilegal de acordo com a Constituição", disse Boulos. "Se buscasse (Bolsonaro) saber, se buscasse minimamente estudar o que é a atuação do movimento social, saberia disso", rebateu.