Boulos encontrará Haddad para anunciar apoio ao PT

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Guilherme Boulos, que concorreu ao Planalto pelo PSOL, vai se reunir nesta terça-feira (9) com Fernando Haddad em São Paulo para fechar oficialmente o apoio de seu partido à candidatura do PT.

Boulos deve comparecer, junto com os deputados Marcelo Freixo e Luiza Erundina, à reunião da cúpula petista, com parlamentares e governadores eleitos.

Segundo a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o partido segue as conversas com o PDT, de Ciro Gomes, e o PSB, para que as siglas também componham a aliança petista no segundo turno.

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), deve participar da reunião com Haddad nesta terça.

Gleisi confirmou ainda que pontos do programa de governo, como a instalação de uma Assembleia Nacional Constituinte e até discutir a possibilidade de estabelecer faixas de idade mínima para a aposentadoria -tabu para o PT- podem ser revisados.

"A partir do momento que você agrega outros partidos à coligação, você tem que ter flexibilidade", afirmou Gleisi.

A petista confirmou a informação, revelada pela Folha, que Lula liberou Haddad de fazer visitas semanais a ele em Curitiba.

"Lula me disse: 'manda o Haddad fazer campanha, não precisa mais vir aqui'".

Os gestos são uma forma de acenar ao centro político e tentar ampliar o arco de apoio neste segundo turno. O objetivo é passar a imagem de que Haddad não será um presidente tutelado por Lula.