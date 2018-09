Boulos pede que TSE investigue Bolsonaro por ataque hacker a grupo de mulheres no Facebook

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A coligação de Guilherme Boulos (PSOL) pediu ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que investigue Jair Bolsonaro (PSL) pelo ataque hacker nos dias 14 e 15 de setembro contra o grupo Mulheres Unidas Contra Bolsonaro no Facebook.

Na ocasião, o nome do grupo foi trocado por Mulheres Com Bolsonaro e Jair Bolsonaro (PSL) postou uma imagem do grupo com o nome trocado em um tuíte.

Segundo a petição dos advogados da coligação de Boulos, uma das administradoras do grupo teve sua conta pessoal no Facebook invadida por um IP dos Estados Unidos, que cadastrou um telefone celular do interior de São Paulo para hackear o perfil dela.