BPP abre inscrições para curso de preservação de Histórias em Quadrinhos

Da redação

A Biblioteca está com inscrições abertas para o curso de preservação de livros de história em quadrinhos. A aula acontece no dia 11 de agosto, das 9h às 18h, na Divisão de Preservação da BPP. Para participar, é necessário se inscrever até o dia 10 de agosto pelo e-mail [email protected], ou telefone (41) 3221-4966.

O curso, promovido pela Associação dos Amigos da Biblioteca Pública do Paraná (AABIPAR), é ministrado pela especialista em conservação de bens culturais móveis Bety de Luna, que ensina técnicas para realizar pequenos reparos.