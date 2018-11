Brad Pitt rebate acusações de que tenha construído casas com defeito

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Brad Pitt entrou em mais uma questão judicial. Além de disputar a guarda dos filhos com a ex-mulher, Angelina Jolie, no tribunal, ele esta sendo processado por construir casas defeituosas para vítimas do Katrina.

O furacão devastou boa parte da cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos, em 2005. A organização do ator, Make It Right, foi processada em setembro deste ano. De acordo com pessoas que entraram na Justiça, as casas estão de deteriorando e apresentando uma série de problemas.

Pitt alega que não pode ser considerado dono de imóveis de terceiros e que, por isso, deve ser retirado do processo. Já a Make It Right sabe dos problemas e que está tomando os engenheiros responsáveis pelas construções.

A organização entrou na Justiça contra John Williams, que chefiou as obras. A Make It Right alega que sofreu prejuízos por conta das manutenções que teve de fazer nas casas.

A passagem do Katrina por Nova Orleans causou 1.800 mortes. Cerca de 1 milhão de pessoas foram prejudicas de alguma forma por conta dos estragos causados pelo furacão.