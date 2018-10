Bradesco acerta compra de participação em empresa de recuperação de créditos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bradesco anunciou nesta terça-feira (2) a aquisição de fatia da RCB Investimentos, especializada na recuperação de créditos vencidos e inadimplentes. O valor da transação não foi revelado.

O banco adquiriu 65% da RCB, controlada pela PRA Group Brazil Investimentos.

Com a medida, o Bradesco diz esperar agregar eficiência a seu processo de recuperação de créditos dentro do banco, bem como participar ativamente do setor.

Em comunicado, a instituição afirma que as pessoas físicas fundadoras da RCB permanecerão como sócias e se manterão à frente da administração da empresa, juntamente com o Bradesco.

Além da aquisição, o Bradesco anunciou a constituição de dois FIDICs (Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios) para aquisição de carteiras de créditos não-performados. Caberá à RCB a administração da recuperação desses créditos.

Os FIDCs serão detidos majoritariamente pela PRA Group e pelos fundadores, com participação minoritária do Bradesco.

O Bradesco era o único grande banco que não tinha o seu próprio braço especializado em recuperação de crédito vencido.

A operação ainda está sujeita à aprovação das autoridades.