Bradesco reduz previsão do PIB de 2018 para 1,1%

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Banco Bradesco revisou para baixo a expectativa para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de 2018, de alta de 1,5% para 1,1%. A baixa confiança de consumidores e empresários e a situação do mercado de trabalho justificaram a decisão.

A equipe econômica do banco observou que embora a produção industrial de junho tenha retornando aos níveis próximos registrados antes da paralisação dos caminhoneiros, os efeitos indiretos dos protestos sobre a confiança dos agentes vêm se materializando, juntamente com uma piora de indicadores financeiros como o câmbio, os juros futuros e o risco país.

Segundo o banco, os indicadores de confiança não voltaram aos níveis anteriores à greve —refletindo principalmente a piora das expectativas futuras dos empresários—, o que pode comprometer o investimento e o consumo ao longo do segundo semestre.

A equipe ressalta ainda que os dados de emprego seguem sem apresentar melhora nos últimos meses. Diante do quadro, a transição da atividade econômica do segundo para o terceiro trimestre deve ser mais moderada do que o esperado.

A expectativa é que o segundo trimestre seja um pouco melhor, com projeção de estabilidade em relação à queda de 0,3% esperada anteriormente.

Mas o terceiro trimestre deve ser pior, com uma alta de 0,3% e não mais 0,3%.