Bradley Cooper diz que 'química' com Lady Gaga foi essencial em 'Nasce Uma Estrela'

Folhapress

LOS ANGELES, EUA (FOLHAPRESS) - Quando o diretor estreante Bradley Cooper, 43, convidou a cantora Lady Gaga para seu primeiro papel em um filme, uma refilmagem do clássico "Nasce Uma Estrela", os dois estavam dando um salto no escuro.

Confiança, trabalho duro e química foram essenciais para recontar o romance entre um músico alcoólatra mais velho e uma jovem ingênua, interpretada anteriormente por Barbra Streisand e Judy Garland.

Cooper que também atua, canta e coescreveu o roteiro do filme, além de parte da trilha sonora, disse que os dois tiveram uma "explosão de química logo no início, e depois um comprometimento enorme, e esse comprometimento foi seguido por uma ética de trabalho". "Encontrei alguém que trabalha tão duro quanto eu. Isso me incentivou a trabalhar mais duro", disse Cooper.

"Nasce Uma Estrela", que estreia em cinemas de todo o mundo na próxima semana, conta a história do cantor de música country Jackson Maine ( Bradley Cooper), que conhece, prepara e se apaixona pela aspirante a cantora Ally (Lady Gaga). Enquanto Jackson lida com o vício e o declínio de sua própria carreira, Ally decola.

Apesar de ser uma das maiores cantoras de música pop do mundo e de ter feito um papel na série "American Horror Story", o filme marca a estreia de Gaga como atriz de cinema. "Confiei nele", disse Gaga sobre Cooper.

"Desenvolvemos uma grande amizade e trabalhamos muito duro. [...] Por causa da confiança que eu tinha nele, senti-me muito aberta e capaz de me revelar de uma maneira que nem sabia ter dentro de mim", disse a atriz.