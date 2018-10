Branco volta a assumir coordenação das categorias de base da seleção

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira (24) que Cláudio Ibraim Vaz Leal, o Branco, é o novo coordenador das categorias de base da seleção brasileira. Será a segunda passagem do ex-jogador pela função, na qual já trabalhou entre 2003 e 2007.

Na primeira passagem pela coordenação da base da seleção, Branco conquistou o Mundial Sub-20 (2003), o Mundial Sub-17 (2003), o Sul-Americano Sub-15 (2005), o Sul-Americano Sub-17 (2005) e o Sul-Americano Sub-20 (2007), entre outros títulos. A ideia da CBF é realizar um trabalho integrado com a coordenação da seleção principal.

"O Branco chega para cumprir dois conceitos cruciais da base: preparar com eficiência nossos jovens valores para integrar o time principal e conquistar os títulos que notabilizam o Brasil. Que ele traga sua experiência e seu estigma de vencedor", declarou Rogério Caboclo, diretor-executivo da CBF.

Como jogador, Branco começou a carreira no Guarany de Bagé (RS) e passou por clubes como Fluminense, Grêmio, Corinthians e Flamengo, além de atuar em times de Itália, Portugal, Inglaterra e EUA. Na seleção brasileira, foram 78 jogos e dois títulos: a Copa América de 1989 e a Copa do Mundo de 1994.

Fora de campo, Branco já trabalhou como diretor-executivo do Fluminense, sendo campeão da Copa do Brasil (2007) e vice da Copa Libertadores (2008) e da Copa Sul-Americana (2009). Trabalhou ainda como técnico de Figueirense, Guarani e Sobradinho (DF).

"Estou feliz em voltar, muito animado", disse Branco ao site da CBF. "Chego para fazer um trabalho alinhado com a coordenação da seleção principal, acompanhando de perto as competições e jogadores da base e mantendo uma interlocução próxima com os clubes."