Brasil bate Austrália com facilidade em estreia na 2ª fase do Mundial de vôlei

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira masculina de vôlei estreou com tranquilidade na segunda fase do Mundial disputado na Bulgária e na Itália. Nesta sexta-feira (21), a equipe superou a Austrália por 3 sets a 0, parciais de 25-21, 25-22 e 25-15, e alcançou a quinta vitória na competição.

Líder da sua chave na primeira etapa do torneio, o Brasil acumulou os resultados da fase anterior e chegou aos 14 pontos com o triunfo em Bolonha.

A Bélgica ocupa a segunda colocação do agora Grupo F com 10, enquanto a Austrália permanece com 7, na lanterna. A Eslovênia, rival dos brasileiros neste sábado (22), é a terceira com 9.

Com o caminho teoricamente mais fácil para avançar na competição —já que Austrália, Eslovênia e Bélgica não figuram entre os favoritos—, o Brasil se aproveitou muito dos erros dos australianos.

Sempre nos momentos decisivos do duelo, a maior vivência da equipe brasileira fez a diferença, e o triunfo em sets diretos ocorreu sem menores problemas.

Liderado por Wallace no primeiro set, o Brasil trocou ataques com a Austrália e só disparou no fim da parcial. Os erros da equipe da Oceania fizeram a diferença, e o time de Renan Dal Zotto abriu vantagem confortável até fechar a parcial com quatro pontos de diferença (25 a 21).

O momento de maior susto do Brasil no jogo ocorreu no segundo set. Logo no início da disputa, a Austrália assumiu a liderança do placar depois de um bloqueio de Nehemiah. No fim, após chegarem a uma desvantagem de três pontos, os australianos reagiram e empataram a parcial em 21 a 21.

Com Douglas em bom ritmo e bastante acionado por Bruninho, a equipe aumentou a vantagem nos sets com o placar de 25 a 22 e ratificou o controle do jogo.

Qualquer susto ficou nesta parcial, porque o Brasil sobrou no último set. Antes da metade da terceira parte do duelo, a seleção anotou cinco pontos consecutivos e jogou confortavelmente até o fim. Vitória por 25 a 15 e em sets diretos para seguir como líder da chave nesta abertura de segunda fase.