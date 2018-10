Brasil bate Cazaquistão e fecha 1ª fase do Mundial feminino de vôlei em segundo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira fechou sua participação na primeira fase do Mundial feminino de vôlei com uma vitória tranquila sobre o Cazaquistão nesta quinta-feira (4). Já classificada, a equipe de José Roberto Guimarães venceu por 3 sets a 0, parciais de 25/11, 25/20 e 25/13.

O Brasil passou para a próxima fase na segunda colocação do Grupo D, após quatro vitórias e uma derrota. A posição joga a seleção para o grupo que será disputado na cidade de Nagoya, no Japão.

Depois de um triunfo fácil sobre o Quênia na quarta (3), a seleção brasileira começou o jogo contra o Cazaquistão planejando ficar o menor tempo possível em quadra. Com um bloqueio eficiente (quatro pontos) e uma organização defensiva, a equipe de José Roberto Guimarães venceu o primeiro set por 25 a 11.

A facilidade vista no primeiro set causou um relaxamento na segunda parcial, o que fez com que o Cazaquistão equilibrasse a partida. O Brasil sofria com o passe e chegou a ficar dois pontos atrás no placar antes de vencer por 25 a 20.

José Roberto Guimarães rodou o elenco no último set, mas ainda assim não encontrou dificuldades para fechar o jogo. Embalada por Tandara, maior pontuadora da partida com 12 pontos, a seleção brasileira venceu a parcial por 25 a 13.