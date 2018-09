Brasil bate Eslovênia por 3 a 0 e garante classificação no Mundial de Vôlei

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Consistente, a seleção brasileira masculina de vôlei derrotou a Eslovênia por 3 sets a 0 na tarde deste sábado (22), em Bologna (ITA), pelo Mundial de Vôlei. O resultado isola o Brasil na liderança do Grupo F, com 17 pontos, e garante o avanço do time comandado por Renan Dal Zotto à terceira fase da competição -avançam os primeiros colocados de cada grupo e os dois melhores segundos.

O primeiro set foi equilibrado, mas teve o Brasil no comando. Sempre à frente no placar, os brasileiros fecharam em 25 a 22, com um bloqueio de Douglas. O segundo set foi mais complicado, com os eslovenos mantendo a frente até o nono ponto, quando a seleção brasileira retomou controle da partida.

Uma sequência de um ponto e três saques avassaladores de Isac permitiu que o Brasil abrisse quatro pontos. A Eslovênia ameaçou encostar, mas os brasileiros fecharam o set com 25 a 21. No terceiro set, mais do mesmo: os eslovenos conseguiram manter certo equilibrio, mas viram o Brasil sempre no comando. Na reta final, acabaram ficando para trás. O set e a partida foram fechados em

A seleção brasileira encerra sua participação na segunda fase com o confronto contra a Bélgica neste domingo, às 15h30 (horário de Brasília). Na terceira fase, as seis equipes classificadas serão divididas em dois grupos.