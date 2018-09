Brasil bate República Dominicana e segue invicto no Mundial

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção feminina de vôlei venceu o seu segundo jogo pelo Campeonato Mundial neste domingo (30). O time do técnico José Roberto Guimarães bateu, sem dificuldades, a equipe dominicana por 3 sets a 0, com parciais 25-15, 25-20 e 25-22.

No jogo que ocorreu em Hamamtsu, no Japão, a equipe que jogou contra as dominicanas foi a mesma que bateu Porto Rico no primeiro jogo do Brasil no Mundial.

O técnico escalou Dani Lins, Tandara, Fernanda Garay, Gabi, Carol, Bia e a líbero Suelen. Durante a partida, entraram no jogo para fazer as inversões Rosamaria e Roberta. Adenizia entrou no final do terceiro set e pontuou três vezes em bloqueios. Natália também jogou e foi usada para saques e fundo de quadra.

Com a vitória, a seleção anota 6 pontos no Grupo D, com 100% de aproveitamento.

A equipe de José Roberto volta as quadras na segunda-feira (1º) contra a Sérvia, às 07h30 (horário de Brasília). A partida vai decidir o primeiro lugar da chave.