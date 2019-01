Brasil bate Venezuela e vence a primeira no Sul-Americano sub-20

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil voltou a campo nesta segunda-feira (21) pelo Sul-Americano sub-20 e conquistou sua primeira vitória na competição. Depois de estrear com empate sem gols diante da Colômbia, a seleção brasileira venceu a Venezuela por 2 a 1 -dois gols de Rodrygo, enquanto Sosa descontou.

O primeiro gol do jogo saiu aos 39 minutos do primeiro tempo. Marcos Antonio deu passe na medida para Rodrygo pela direita. O atacante do Santos dominou já dentro da área e bateu forte para marcar.

Pouco antes, o goleiro Phelipe fez grande defesa para a seleção brasileira em finalização de Bonilla e salvou o Brasil.

Os dois times voltaram piores do intervalo, e o segundo tempo demorou para ter chances claras de gol, mas Rodrygo tratou de marcar de novo aos 35 minutos. Ele recebeu dentro da área, limpou a marcação com um belo drible e bateu no canto.

O segundo gol do camisa 10 foi ainda mais importante depois que a Venezuela diminuiu nos acréscimos. Sosa cobrou falta no meio da barreira e deu novo ânimo aos venezuelanos. Pouco depois, Phelipe fez outra boa defesa e manteve os brasileiros na frente.

Com a vitória, o Brasil chega aos quatro pontos e assume a vice-liderança do grupo A, atrás apenas da Venezuela, que já fez três jogos e soma seis.

Os três primeiros colocados da chave A e do grupo B avançam ao hexagonal final, onde os quatro melhores se garantem no Mundial da categoria.

A seleção brasileira volta a campo na próxima quarta-feira (23), quando encara o Chile. No mesmo dia, a Venezuela se despede da fase de grupos contra a Bolívia.