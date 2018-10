Brasil cai no Mundial de vôlei e fecha o ano em baixa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mesmo após vencer o Japão por 3 sets a 2 nesta quinta-feira (11), a seleção brasileira feminina de vôlei foi eliminada do Mundial ainda na segunda fase, terminando o torneio na sétima posição.

O resultado, que se iguala ao de 2002, é o pior desde então na principal competição depois dos Jogos Olímpicos. Nas edições seguintes do Mundial, a equipe havia sido vice-campeã (2006 e 2010) e ficado em terceiro lugar (2014).

Para avançar à terceira fase, que conta com seis seleções, o time comandado pelo técnico José Roberto Gumarães precisava ter vencido as donas da casa por 3 a 0.

A campanha brasileira nesta edição do Mundial não convenceu em nenhum momento. Além de vitórias tranquilas contra adversárias inexpressivas, o desempenho foi marcado pela derrota por 3 sets a 0 para a Sérvia, ainda na primeira fase, e pelo revés de virada diante da Alemanha, por 3 sets a 2, na segunda etapa da competição, onde teoricamente a equipe havia caído em um grupo mais fácil.

As brasileiras voltaram a demonstrar insegurança ao perder um set para o México, antes de vencer Holanda e Japão por 3 sets a 2. Como a vitória no tiebreak vale dois pontos, em vez de três, os placares apertados fizeram a diferença e resultaram na eliminação.

O sétimo lugar fecha um ano difícil para a seleção feminina. Na Liga das Nações, o Brasil ficou na quarta colocação, mesma posição que atingiu no Montreux Volley Masters, última competição que disputou antes do Mundial.

A temporada foi marcada por lesões de jogadoras importantes, como as ponteiras Gabi e Natália, sendo que esta última se recuperou em cima da hora para o torneio.

Houve também retornos de atletas experientes, como a ponteira Fernanda Garay, 32, a central Thaisa, 31, e a levantadora Dani Lins, 33. Elas disputaram os Jogos do Rio, quando o Brasil caiu nas quartas de final, e estavam afastadas.

Com o time completo, mas ainda em reconstrução, a seleção brasileira mais uma vez ficou sem o título mundial, conquista ainda inédita para as bicampeãs olímpicas.

A terceira fase do Mundial tem Itália, Japão e Sérvia em um grupo e Holanda, China e EUA no outro. As duas melhores seleções de cada chave avançam para as semifinais.