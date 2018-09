Brasil criou mais de 100 mil empregos em agosto, diz Temer

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer afirmou nesta quinta-feira (20) que o Brasil criou mais de 100 mil empregos formais em agosto. A divulgação, sem o número exato do saldo de contratações, foi feita por meio do Twitter.

"Fui informado que o País criou mais de 100 mil empregos com carteira assinada em agosto. Isto é prova que o Brasil está no rumo certo. Em plena recuperação", escreveu.

O dado é maior que o saldo de empregos de agosto do ano passado, que foi de 35,5 mil.

Os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) referentes ao mês de agosto ainda não foram divulgados pelo Ministério do Trabalho. Logo após a publicação de Temer no Twitter, a assessoria de imprensa da pasta informou que ainda não sabia quando ocorreria a divulgação dos dados completos.