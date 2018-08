Brasil é o 13º país com mais pessoas com fortuna igual ou acima dos US$ 500 milhões

Da Redação Bem Paraná com sites

O Brasil é o 13º país no mundo com mais ultramilionários, aquelas pessoas cuja fortuna acumulada é igual ou passa dos US$ 500 milhões (algo em torno dos R$ 1,9 bilhões). Segundo um estudo da agência imobiliária e consultoria de propriedades comerciais britânicas Knight Frank LLP, fundada em Londres em 1896, e publicada na BBC Brasil, são 130 brasileiros nesta situação de supermilionários.

O primeiro colocado são os Estados Unidos, onde o estudo encontrou 1.830 multimilionários, seguido da China, com 490. Alemanha, Japão, Hong Kong aparecem logo a seguir. O Brasil é o único sul-americano a constar da lista.

Jeff Bezzos, CEO da Amazon, aparece com uma fortuna de US$ 112 bilhões, e seria a pessoa mais rica do planeta, segundo a Forbes.