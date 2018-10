Brasil é o 4° no ranking de internautas do mundo e é líder na América Latina

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O Brasil está em 4° lugar no ranking do número de usuários da internet, segundo uma pesquisa realizada pelo Statista, empresa alemã de pesquisas globais, no final de 2017. Seriam mais de 119 milhões de internautas. Com relação a América Latina, o Brasil lidera o ranking do número de internautas, seguido por México (76 milhões), Argentina (34,79 milhões) e, Colômbia (28,48 milhões).

Na mesma pesquisa, há uma previsão de que número de pessoas que acessam a internet no Brasil cresça aproximadamente 20% até 2022, totalizando 134,91 milhões de internautas, ao se comparar com os números tidos em 2015, trata-se um aumento de mais de 22 milhões de usuários.

O Cuponation, plataforma de descontos online, pertencente à alemã Global Savings Group, compilou num infográfico interativo, a classificação dos países com maior número de pessoas que acessam a internet. A China, com mais de 1 bilhão de usuários, está no topo da lista. Em seguida, Índia (331,77 milhões) e, Estados Unidos (272,43 milhões). No material da plataforma também tem o custo médio da internet a cabo por país, com a velocidade de 60 megas.

Essa tecnologia, tem um preço diferente para cada país. Em média, o custo mensal no Brasil, para ter acesso à banda larga pelo computador em casa, é de R$ 124,72 para 60 megas, representando mais de 13% do salário mínimo (considerando o estado de São Paulo). Na China, o valor médio é de aproximadamente R$ 58 para mesma velocidade e, na Argentina, mais de R$ 108. Veja o material completo no infográfico.

Ao se considerar o tempo médio gasto na internet, o Brasil também lidera o ranking entre os países da América Latina. O usuário brasileiro gasta aproximadamente, 25,7 horas por mês, acima da média da região, em 7,1 horas. Em 2° lugar, estão os usuários uruguaios (25,6 horas), e em 3° os colombianos (20,6 horas). Este tempo foi calculado com base no uso do computador, em ambiente residencial e corporativo.

Ainda levando em conta a internet banda larga (cabo), a Speedtest Global Index, site que faz testes online de velocidade de conexão, fez uma lista ordenando os países em ordem decrescente velocidade. Nela, o Brasil encontra-se na 60° posição, com 24.89 mb (por download), acima dos vizinhos Argentina (73°, 20.84 mb), Bolívia (122°,7.29 mb), Venezuela (128°, 4.43 mb), entre outros países. Confira a classificação completa no infográfico interativo.

Fonte: Cuponation