Brasil enfrenta África do Sul para seguir no Mundial de futebol feminino sub-17

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção feminina brasileira sub-17 vai enfrentar a África do Sul, nesta terça-feira (20), e precisa da vitória para seguir para próxima fase da Copa do Mundo da categoria.

Mas a empreitada não será fácil. Além de precisar vencer pela diferença de dois gols, ainda tem que torcer por uma vitória do Japão sobre o México, ambos clubes do Grupo B.

A seleção ainda não venceu e nem marcou um gol no campeonato. A meninas perderam para o México em sua estreia, pelo placar de 1 a 0, e empatou com o Japão em 0 a 0.

Em treino neste domingo, o treinador Luizão fez treino tático e um específico em finalização. Contra a Àfrica do Sul, o Brasil vai usar no ataque as suas principais opções: Jheniffer, Amanda, Emily e Thaicyane.

A partida entre Brasil e África do Sul vai ser realizada no estádio Charrua, em Montevidéu, às 15h (horário de Brasília).