Brasil fica estagnado na 79ª posição no ranking de IDH

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quinto na América do Sul e 79º no mundo, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) brasileiro em 2017 foi de 0,759. Em relação ao ano anterior, o IDH subiu apenas 0,001, mas manteve a mesma posição no ranking. Estatisticamente, o crescimento brasileiro é considerado insignificante.

O IDH leva em conta renda, educação e saúde. O ranking de 2017 tem 189 países e territórios, dos quais a Noruega é a primeira colocada, com 0,953.

O relatório mundial, elaborado pelo Pnud (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), foi divulgado nesta sexta-feira (14).

Entre 1990 e 2017, o crescimento do índice brasileiro foi de 24,3%. Por ano, cresceu cerca de 0,8%. Nesse mesmo período, o país alcançou resultados importantes: aumentou a expectativa de vida em 10,4 anos, a expectativa e a média de estudo em 3,2 e 4 anos, respectivamente, e a renda nacional bruta em 28,6%.

Na América do Sul, o Brasil é o quinto em IDH. Perde para Chile, Argentina, Uruguai e Venezuela (que vem apresentando queda significativa no índice desde 2013). Ainda assim, está levemente acima da média da América Latina e Caribe, de 0,758.

Quando o índice é ajustado às desigualdades, contudo, a situação do Brasil é ainda pior: perde 23,9% da nota, saindo de 0,759 para 0,578.

No ranking do coeficiente de Gini, que mede as desigualdades sociais de um país, o Brasil é o 9º pior do mundo, com 51,3.

Em termos de desigualdade de gênero, os brasileiros estão na 94º colocação, entre 160 nações. O cálculo leva em conta saúde reprodutiva, empoderamento e mercado de trabalho. A nota do país é 0,407.

Outro cálculo, que avalia o desenvolvimento por gênero, mostra a diferença entre o IDH e de homens e mulheres: 0,761 para eles e 0,755 para elas. As diferenças são justificadas principalmente pela diferença de renda.

Apesar de terem um desempenho melhor em educação e expectativa de vida, a renda das mulheres, segundo os critérios adotados, é 42,7% menor que a masculina.

De acordo com o relatório, o Níger, que tem o menor IDH do mundo, tem mais assentos femininos no Parlamento que o Brasil: 17% contra os nossos 11,3%.