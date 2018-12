Brasil joga em São Paulo para garantir vaga no Mundial de basquete

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira masculina de basquete pode garantir nesta segunda-feira (3) a classificação ao Mundial de 2019, que será disputado em setembro, na China.

Para isso, precisa vencer o Canadá em jogo às 20h, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo. Na sexta (30), a equipe nacional, comandada pelo croata Aleksandar Petrovic, venceu a República Dominicana por 100 a 82. Os veteranos Leandrinho, 36, e Marquinhos, 34, foram os destaques.

Com sete vitórias e duas derrotas, o Brasil está em terceiro no seu grupo na segunda fase das eliminatórias das Américas, atrás de Canadá e Venezuela. Os três primeiros colocados dos dois grupos, além do melhor quarto lugar, se classificam para o Mundial.

Na outra chave, Argentina, EUA e Uruguai ocupavam as três primeiras posições antes do início da décima rodada.

Caso ainda não confirmem a vaga, os brasileiros terão nova chance em fevereiro, quando encaram Ilhas Virgens e República Dominicana fora de casa.

Para esta edição do Mundial, a Federação Internacional de Basquete (Fiba) criou um novo formato, com 32 seleções e sistema de eliminatórias. O Brasil nunca ficou fora de uma edição do torneio, mas em 2014 precisou pagar por um convite da entidade.

Brasil x Canadá

Quando: segunda (3), às 20h

Local: ginásio Wlamir Marques (rua São Jorge, 777, Tatuapé)

Ingressos: de R$ 40 a R$ 150, podem ser comprados no site cbb.omniticket.com.br e na bilheteria do ginásio