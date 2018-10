Brasil leva susto, mas bate México em Mundial feminino de vôlei

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dia após ser derrotada pela Alemanha, a seleção brasileira feminina de vôlei bateu o México por 3 sets a 1 (parciais de 23/25, 25/23, 25/13 e 25/19) na madrugada desta segunda-feira (8), em confronto válido pela segunda fase do Mundial.

Apesar da vitória, as brasileiras, que haviam perdido de virada para as alemãs, sofreram novo susto na competição. Sem tradição alguma no cenário internacional, as mexicanas conseguiram vencer o set inicial e ligaram o alerta da equipe de José Roberto Guimarães.

A seleção brasileira equilibrou o confronto no segundo set, mas ainda com dificuldades; a vitória veio com vantagem de apenas dois pontos. A partir daí, o Brasil passou a dominar o duelo, com destaque para a oposta Tandara, que anotou 25 pontos —23 em ataques e 2 em bloqueios.

Com o resultado, a equipe brasileira chegou aos 16 pontos, cinco a menos que a Sérvia, que lidera o Grupo E.

Em busca por vaga na terceira etapa do Mundial, o Brasil se prepara agora para enfrentar Holanda e Japão. O primeiro duelo, contra as europeias, está marcado para quarta-feira (10), às 01h25. Já o confronto com asiáticas será na quinta (11), a partir das 07h20. Os horários estão no fuso de Brasília.