Brasil leva virada da Alemanha e perde estreia na segunda fase do Mundial

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em duelo emocionante disputado em Nagoya, no Japão, a seleção brasileira feminina de vôlei perdeu por 3 sets a 2 para a Alemanha, com parciais de 14/25, 19/25, 32/30, 25/19 e 17/15, na estreia na segunda fase no Mundial feminino de Vôlei.

Tudo levava a crer que o time comandado por José Roberto Guimarães acumularia mais uma vitória na madrugada deste domingo (7), já que não foi ameaçado tanto na primeira como na segunda parcial. No terceiro set, chegou a abrir vantagem de 8 a 3, mas aos poucos as alemãs foram encostando.

A seleção sul-americana chegou a ter três match-points, mas desperdiçou. Melhor para as europeias, que se impuseram no fim e levaram a parcial por 32 a 30. Já o quarto set mostrou uma Alemanha confiante e um Brasil que abusou dos erros e chegou a estar perdendo por 17 a 10. Uma reação foi esboçada, mas não evitou o tie-break.

No set decisivo, a Alemanha voltou a ser mais fria nos momentos decisivos e fechou a partida com um ace de Lippmann, destaque da partida, com 35 pontos. Pelo lado brasileiro, Tandara, com 29, foi a maior pontuadora.

"Fizemos um bom começo e lideramos por 2 a 0. Nosso serviço, bloqueio e defesa foram fortes. No terceiro set, o ataque delas melhorou. A Alemanha vem melhorando nos últimos anos. Temos que esquecer este jogo e ainda temos chance de avançar para a terceira fase", disse Natália, capitã brasileira, ao site da Federação Internacional de Vôlei.

Com a pontuação acumulada da etapa anterior, o Brasil agora soma 13 pontos, mesmo número que o Japão e atrás de Holanda e Sérvia no Grupo E - só os três primeiros vão à terceira fase. O próximo compromisso é na madrugada de domingo para segunda-feira, diante do México.