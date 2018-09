Brasil passa fácil por Porto Rico em estreia no Mundial feminino de vôlei

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira feminina de vôlei estreou com vitória no Campeonato Mundial, que está sendo disputado no Japão. Neste sábado (29), a equipe dirigida por José Roberto Guimarães derrotou Porto Rico por 3 sets a 0, com parciais de 27-25, 25-12 e 25-7.

O Brasil teve como titulares as seguintes jogadoras: a levantadora Dani Lins, as meios-de-rede Carol e Bia, as ponteiras Gabi e Fernanda Garay e a oposta Tandara, além de Suellen como líbero.

O Brasil só encontrou resistência no primeiro set. A seleção começou a abrir vantagem depois do primeiro tempo técnico, mas permitiu a reação das porto-riquenhas, que esteve na frente em 18-17.

Na reta final, o Brasil ainda fez 23-20, mas novamente cedeu o empate. E a vitória só veio com 27-25 após erro de ataque de Enright.

Depois disso, o Brasil passeou, fechando a segunda parcial em 25 a 12. No terceiro set, o time verde-amarelo chegou a abrir vantagem de 15 a 0, com a passagem de Carol no saque, e encerrou a partida com 25 a 7.

Fernanda Garay foi a principal pontuadora da partida, com 13 acertos. Tandara terminou com 11.

Nas outras partidas do Grupo D, a Sérvia, que é a principal adversária do Brasil na primeira fase, bateu a República Dominicana por 3 a 0, e o Quênia aplicou o mesmo placar sobre o Cazaquistão.

O Brasil volta a jogar neste domingo, à 1h40, contra a República Dominicana.

Os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam à segunda fase. Na próxima etapa, os classificados da chave do Brasil encontram os quatro melhores do Grupo A, que é formado por Japão, Holanda, Alemanha, Camarões, México e Argentina.

Confira os resultados do primeiro dia do Mundial:

GRUPO A

Japão 3x0 Argentina

Camarões 3x0 México

Holanda 3x1 Alemanha

GRUPO B

Turquia 3x0 Canadá

China 3x0 Cuba

Itália 3x0 Bulgária

GRUPO C

Rússia 3x0 Trinidad e Tobago

Estados Unidos 3x0 Azerbaijão

Tailândia 3x2 Coreia do Sul

GRUPO D

Brasil 3x0 Porto Rico

Sérvia 3x0 República Dominicana

Quênia 3x0 Cazaquistão