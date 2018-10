Brasil perde para a Sérvia em primeiro teste real no Mundial feminino de vôlei

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após duas vitórias tranquilas sobre as fracas seleções de Porto Rico e República Dominicana, a seleção brasileira feminina de vôlei enfrentou nesta segunda (1) seu primeiro teste real no Mundial do Japão, e o resultado não foi o esperado.

Contra a Sérvia, vice-campeã nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, o time do técnico José Roberto Guimarães foi dominado em quadra e derrotado por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/18 e 25/19, em Hamamatusu.

A sérvia Boskovic foi a principal pontuadora da partida, tendo anotado 24 pontos. Pelo Brasil, a ponteira Tandara anotou nove pontos e e foi quem mais fez pontos pela seleção.

Com o resultado, a Sérvia passa a liderar de forma isolado o grupo D do Mundial, com 9 pontos, enquanto o Brasil está sem segundo lugar, com 6.

Para a segunda fase, avançarão os quatro primeiros colocados de cada grupo.

O Brasil só volta à quadra no Mundial feminino de vôlei nesta quarta-feira (3), quando enfrentará o Quênia, que teve como grande mérito neste Mundial derrotar o Cazaquistão na partida de estreia.