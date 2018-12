Brasil registra mais de 200 casos de intolerância religiosa em 2018

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os casos de discriminação religiosa no Brasil chegaram a 210 no primeiro semestre neste ano, segundo o Ministério dos Direitos Humanos, registrados com denúncias por meio do Disque 100. Ao longo de todo o ano passado, foram 537 casos de agressão por intolerância religiosa. A Constituição brasileira determina que o estado é laico, mas assegura que nenhum cidadão seja alvo de discriminação por conta da crença. Condenados podem pegar de um a três anos de prisão, e pagar multa.

Prefeitura de SP e empresa de limpeza anunciam contratação de venezuelanos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de SP, gestão Bruno Covas (PSDB), e a Trevo Ambiental anunciaram ontem a contratação de 28 imigrantes venezuelanos para atuar na limpeza urbana da capital. Com programa, chega a 81 o número de venezuelanos inseridos no mercado de trabalho, diz prefeitura.

Capital terá vias do centro fechadas hoje para programa Sexta Sem Carro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, da gestão Bruno Covas (PSDB), vai fechar algumas ruas do centro histórico para o trânsito de carros e motos, nesta sexta, das 6h às 18h. Ação faz parte do programa Sexta Sem Carro e pretende estimular o uso do transporte coletivo.

Saúde registra casos de febre amarela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foram reportados 3.140 casos suspeitos de febre amarela desde janeiro, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, sob gestão Márcio França (PSB). Destes, 537 (17,7%) casos foram confirmados, com 498 (92,7%) deles adquiridos no próprio município (desses, 172 morreram) e 35 (6,5%) importados. A maioria era do sexo masculino (80,7%) e a idade média foi de 43 anos. Em 2017, foram confirmados 103 casos, 74 autóctones (38 mortes) e 29 casos importados (nove mortes).