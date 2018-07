Brasil tem ausência inédita em seis anos no prêmio da Fifa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem nenhum representante brasileiro, a Fifa divulgou nesta terça-feira (24) a lista com os dez finalistas na disputa pelo prêmio de melhor jogador do mundo na temporada 2017/2018. É a primeira vez em seis anos que nenhum jogador da seleção brasileira figura entre os dez melhores na disputa masculina.

O Brasil tem representante na lista feminina. Vencedora do prêmio cinco vezes, Marta está entra as dez melhores.

O técnico da seleção masculina, Tite, também não está entre os indicados ao prêmio de melhor treinador do mundo. O Brasil está representado pelo comandante da equipe nacional feminina, Vadão, que conquistou a Copa América em abril.

Na lista masculina de jogadores, a França é quem mais tem atletas. São três da atual campeã do mundo: Antoine Griezmann, Kylian Mbappé e Raphael Varane.

O capitão da seleção inglesa e artilheiro da Copa do Mundo Harry Kane -com seis gols- também foi indicado, além dos belgas Eden Hazar e Kevin De Bruyne, do egípcio Mohamed Salah e do croata Luka Modric.

A relação também inclui o argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo, que monopolizam a premiação desde 2008. Os dois são os recordistas em conquistas. Cada um venceu a disputa cinco vezes.

Todos os jogadores finalistas do prêmio da Fifa de 2018 atuaram na Copa do Mundo da Rússia. Entre os candidatos na categoria masculina, nesta terça, oito são europeus, um africano, o egípcio Salah, e um sul-americano, o argentino Lionel Messi.

Desde quando a homenagem da Fifa foi criada, cinco jogadores brasileiros já foram eleitos melhores do mundo: Romário (1994), Ronaldo (1996, 1997 e 2002), Rivaldo (1999), Ronaldinho Gaúcho (2004 e 2005) e Kaká (2007).

O ex-jogador do São Paulo e do Milan foi o último vencedor antes da hegemonia entre Cristiano Ronaldo e Messi. Os dois polarizam o título de melhor do mundo na última década, sendo o português eleito em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017, e o argentino nas edições de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015.

O Brasil é o país com maior número de troféus conquistados desde o início da premiação, em 1991, com vencedores em oito edições.

Em 28 anos, não houve representante brasileiro entre os finalistas de melhor do mundo apenas em 1991, 1992, 2010, 2012 e agora em 2018.

Desde 2013, Neymar sempre esteve entre os candidatos. No último ano, o lateral Marcelo também foi apontado como um dos dez melhores jogadores do planeta.

O camisa 10 da seleção era o favorito entre os brasileiros para integrar os finalistas, mas precisou ficar parado dois meses em recuperação de uma lesão no pé direito e teve sua atuação na Copa do Mundo bastante contestada pelo exagero em supostas simulações de faltas.

A premiação, rebatizada pela entidade como "The Best" (o melhor) em 2016, será entregue no dia 24 de setembro em cerimônia em Londres.

Os dez finalistas foram apontados por um painel composto por 13 especialistas , entre ex-jogadores e treinadores escolhidos pela federação internacional.

Os brasileiros Ronaldo, Kaká e Carlos Alberto Parreira fizeram parte do júri. Fabio Capello e Lotthar Mathaus, que criticaram Neymar ao longo da Copa do Mundo, também estavam no grupo.

A divulgação dos nomes dos dez finalistas em cada categoria é apenas o primeiro passo na definição do melhor do planeta. A partir daí, as escolhas do painel de especialistas não terão mais peso.

A Copa do Mundo tem um peso decisivo na escolha. A Fifa orientou os especialistas escolhidos para formar a lista. Eles deveriam levar em consideração todas as partidas disputadas de 3 de julho de 2017 a 15 de julho de 2018, quando houve a final do Mundial da Rússia.

Neste período, Neymar fez sua primeira temporada pelo PSG, enfrentou uma lesão que o deixou afastado por três meses e disputou um Mundial. No torneio na Rússia, foi bastante criticado por exagerar nas quedas e simulações e foi eliminado com a seleção brasileira nas quartas de final, após derrota por 2 a 1 para a Bélgica.

Jogadores de equipes que chegaram na final do Mundial estão presentes na disputa pelo prêmio. Além dos três franceses, o croata Luka Modric, 32, tenta levar o troféu pela primeira vez na carreira.

Vice-campeão mundial, ele venceu outro prêmio dado pela Fifa, o de melhor jogador da Copa. A escolha foi feita por um grupo formado por ex-treinadores e ex-atletas.

O jogador do Real Madrid tentará em 2018 repetir algo que não acontece há 24 anos. A última vez em que um jogador foi eleito o melhor da Copa e também ganhou o prêmio da temporada foi Romário, em 1994. O brasileiro, entretanto, não faturou outro prêmio muito conceituado internacionalmente, a Bola de Ouro da revista France Football.

Ausente na lista de indicados na premiação masculina, o Brasil concorre na disputa entre as jogadoras mulheres.

Vencedora da premiação em cinco oportunidades (2006, 2007, 2008, 2009 e 2010), a brasileira Marta, 32, foi selecionada entre as 10 melhores do mundo e tentará conquistar o troféu pela sexta vez. A vencedora será conhecida no dia 24 de setembro, em Londres.

Na última temporada, Marta se destacou no Orlando Pride, dos Estados Unidos. Marcou 13 gols e deu seis assistências na campanha de seu time até os playoffs da liga americana. Pela seleção brasileira, a jogadora foi a capitã na conquista da Copa América.

Presença constante entre as finalistas, a jogadora ficou fora da relação de 10 melhores de 2017, assim como já havia ocorrido em 2015.

COMO FUNCIONA A ESCOLHA

A votação para a escolha dos premiados teve início nesta terça-feira (24), após a divulgação das listas de indicados, e irá até o dia 10 de agosto de 2018.

O processo de escolha levará em conta a opinião dos torcedores, que poderão votar no site da Fifa (25%); técnicos de todas as seleções de federações filiadas à entidade internacional (25%); capitães das equipes nacionais (25%); e jornalistas selecionados pela Fifa (25%).

Jogadores e treinadores das seleções podem votar em candidatos de seu próprio país, mas não em si mesmos.