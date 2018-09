Brasil tem superávit de US$ 3,775 bi em agosto, abaixo do esperado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil registrou superávit comercial de US$ 3,775 bilhões (R$ 15,5 bilhões) no mês de agosto, informou nesta segunda-feira (3) o Mdic (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços).

Este é o pior resultado para um mês de agosto desde 2015 (US$ 2,685 bilhões).

O superávit abaixo do esperado foi determinado porque houve um aumento das importações em ritmo mais forte que das exportações.

Em agosto, as importações registraram alta de 35,3% sobre o mesmo mês do ano passado, pela média diária, a US$ 18,777 bilhões (R$ 77,5 bilhões).

As exportações também subiram, porém em ritmo mais fraco. O aumento foi de 15,8% sobre agosto de 2017, a US$ 22,552 bilhões (R$ 93,12 bilhões).

As importações foram puxadas pelos bens de capital, que subiram 158,2% em comparação com um ano antes, sobretudo pela compra de plataforma para extração de petróleo.

Também tiveram alta as importações de combustíveis e lubrificantes (+55,4%), bens intermediários (+16,2%) e bens de consumo (+13,7%).

O ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços prevê para este ano que superávit da balança comercial ficará no patamar de US$ 50 bilhões (R$ 206,5 bilhões), ante US$ 67 bilhões (R$ 276,71 bilhões) de 2017.